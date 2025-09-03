Schifani: “Solidarietà a Tajani, il confronto resti nei limiti del rispetto”

"No ai cattivi esempi"

PALERMO – “Desidero manifestare la mia piena e convinta solidarietà al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fatto oggetto a Viterbo di un attacco offensivo e ingiustificabile. In un Paese democratico il confronto politico deve restare nei limiti del rispetto reciproco e mai scadere nell’insulto. Episodi come questo non solo non aiutano il dibattito, ma rappresentano un cattivo esempio per i giovani e per tutta la comunità politica”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.