 Tajani, la solidarietà di Schifani: "Serve rispetto"
Schifani: “Solidarietà a Tajani, il confronto resti nei limiti del rispetto”

"No ai cattivi esempi"
IL CASO VITERBO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Desidero manifestare la mia piena e convinta solidarietà al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fatto oggetto a Viterbo di un attacco offensivo e ingiustificabile. In un Paese democratico il confronto politico deve restare nei limiti del rispetto reciproco e mai scadere nell’insulto. Episodi come questo non solo non aiutano il dibattito, ma rappresentano un cattivo esempio per i giovani e per tutta la comunità politica”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

