Schifani striglia i dirigenti sui fondi Ue e li richiama a “un abbigliamento consono”

Rimprovero agli assenti alla riunione

1' DI LETTURA

PALERMO – Accelerare sulla spesa dei fondi europei del ciclo di programmazione 2014-2020 e scongiurare il rischio di restituire le somme a Bruxelles. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato stamattina a Palazzo d’Orleans una riunione con i capi dei dipartimenti regionali per fare il punto sullo stato dei fondi ancora non spesi o non rendicontati in previsione della chiusura del programma previsto per il 31 dicembre.

Schifani: “Serve l’impegno di tutti”

Il governatore siciliano, che sabato scorso ha incontrato il ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto, ha richiamato i dirigenti generali a “un maggiore senso di responsabilità, necessario per affrontare le criticità che riteniamo superabili, ma occorre un grande impegno da parte di tutti”. “I dati economici ci incoraggiano, ma non possiamo perdere questa sfida a causa dei tentennamenti della politica e della lentezza della burocrazia”, ha detto.

Strigliata agli alti burocrati assenti

Nel corso della giornata Schifani incontrerà singolarmente ogni capo dipartimento per affrontare nel merito le criticità relative a ciascun settore. Il governatore, dopo aver invitato tutti i presenti a indossare un abbigliamento consono alle istituzioni che rappresentano, ha stigmatizzato l’assenza di alcuni dirigenti a capo di settori chiave per la spesa dei fondi europei, come Giuseppe Battaglia, dirigente Generale del comando del corpo forestale, Salvatore Taormina, delle Autonomie locali, Mario La Rocca, del dipartimento Beni culturali, Salvatore Requirez, a capo del Dasoe, e Salvatore Iacolino, dirigente della pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute.