Schifani contro i dirigenti, Barbagallo: “Non governa ma si scopre stilista”

Le reazioni alla strigliata del governatore contro gli alti burocrati

PALERMO – Il governatore siciliano Renato Schifani striglia i dirigenti sulla spesa dei fondi europei e non manca di fare un appunto anche sull’abbigliamento dei burocrati. L’uscita del governatore provoca le reazioni dell’opposizione.

Barbagallo: “Liste di proscrizione a Palazzo d’Orleans”

Il primo a commentare le parole di Schifani contro i dirigenti Generali è il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo: “Scattano le liste di proscrizione a Palazzo d’Orleans – dice -. Ci aspettiamo uniformi, pennacchi e livree per tutti i dirigenti generali della Regione Siciliana. Non si scappa dall’ira del presidente della Regione che non spende, non programma, non governa e polemizza financo con i vescovi. Ma trova il tempo di riprendere chi, tra i dirigenti generali, non si presenta alle adunate o non indossa livree e uniformi a lui gradite scomunicandoli via comunicato stampa”. Parole che arrivano da Agrigento, dove partirà la Festa dell’Unità regionale.