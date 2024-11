Schifani: “Sui termovalorizzatori i siciliani apprezzano le nostre scelte”

Il governatore commenta gli esiti del quesito posto ai lettori di Livesicilia

PALERMO – “Accolgo con grande soddisfazione i risultati del sondaggio di LiveSicilia, che con il 92% evidenziano un ampio consenso dei cittadini siciliani verso la realizzazione dei termovalorizzatori”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando il risultato del quesito posto ai lettori di LiveSicilia, che “premia” con il 92% la scelta del governo regionale di realizzare i termovalorizzatori nell’Isola.

“Questo sostegno conferma la validità del percorso intrapreso dal nostro governo per affrontare in modo efficace e sostenibile la gestione dei rifiuti nell’Isola e ci invoglia a proseguire con ancora maggiore determinazione – continua il governatore -. La recente adozione del Piano rifiuti segna l’inizio di una fase concreta che porterà alla progettazione e costruzione di questi impianti, fondamentali per superare definitivamente la stagione delle discariche e garantire un futuro più pulito e prospero alla Sicilia”.

Lo scorso 21 novembre la giunta regionale ha valutato positivamente l’aggiornamento del Piano di gestione in Sicilia. Contestualmente, il presidente Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti ha firmato l’ordinanza che adotta il Piano.

“Per la realizzazione dei termovalorizzatori – ha detto Schifani – occorreva che la Sicilia fosse quantomeno dotata di un piano dei rifiuti, cosa che non aveva. Ora, dopo un lungo iter e tanta attività lo abbiamo adottato. Adesso si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione e chiusura delle discariche”.