Schifani: “Pronti al rilancio delle terme di Acireale e Sciacca”

Il presidente della Regione alla Bit di Milano: "Risolte una serie di criticità"

PALERMO – “Le Terme di Acireale e Sciacca sono chiuse da dieci anni, ma oggi la Regione è pronta a voltare pagina. Rispetto al passato, quando il precedente bando per riqualificarle non ha avuto successo a causa di ostacoli burocratici e gestionali, questa volta il contesto è completamente diverso”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nella conferenza stampa “Terme di Sicilia: la riqualificazione di Acireale e Sciacca”, all’interno del Villaggio “Thermalia” realizzato da Federterme alla Borsa internazionale del turismo a Milano.

“Questo nuovo scenario – ha aggiunto il governatore – può aprire la strada a un interesse reale da parte degli operatori del settore, che oggi possono contare su condizioni più favorevoli per investire e contribuire al rilancio delle terme. E in questa logica abbiamo anche ridotto, dal 5% allo 0,5% del fatturato, il canone per la concessione delle acque termali”.

“L’obiettivo – ha aggiunto – non è solo riaprire le strutture, ma trasformarle in eccellenze del turismo termale, integrandole con le tradizioni locali, l’artigianato e l’enogastronomia, per offrire un’esperienza autentica e sostenibile ai visitatori con ricadute positive per i territori. Proprio per sottolineare questa visione di qualità e innovazione, la Regione ha scelto di presentare il progetto di rilancio all’interno del villaggio Thermalia alla Bit di Milano”.

“Questa decisione – dice Schifani – nasce dalla convinzione che i privati ​​che parteciperanno ai prossimi avvisi pubblici devono rappresentare l’eccellenza del settore, apportando competenza e visione strategica per far rinascere queste strutture e valorizzare al meglio le potenzialità della nostra terra”.

“Con 90 milioni di euro stanziati dal Fondo di sviluppo e coesione e un modello di partenariato pubblico-privato, la Sicilia vuole trasformare finalmente – conclude – le terme in un punto di riferimento per il turismo di benessere a livello nazionale e internazionale, per destagionalizzare l’offerta e attrarre così nuovi flussi”.