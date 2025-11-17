Schifani: “Sanità, una commissione sceglierà i nomi dei manager”

"Questa è una risposta da parte della politica, ci sarà una selezione rigorosa"

PALERMO – “Abbiamo deciso di dare una svolta straordinaria di carattere politico: i nuovi direttori generali non saranno scelti soltanto dalla giunta ma prima saranno selezionati da una commissione composta da tre soggetti nominati, uno dal presidente della Regione, un altro da Agenas e il terzo dalla conferenza dei rettori. Questa è una risposta da parte della politica, ci sarà una selezione rigorosa: proporranno delle terne e all’interno di queste poi deciderà la politica. Riteniamo così di dare un segnale non soltanto al mondo della sanità ma anche ai cittadini”. Così alla Tgr Sicilia il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al termine del vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo die Normanni.

il governatore ha parlato della manovra di stabilità e ha spiegato che ci saranno ulteriori interventi pari a circa 200 milioni ad opera dei capigruppo di maggioranza e del governo “che la renderanno più sociale e aperta alla crescita”.

Per quanto riguarda i cosiddetti fondi territoriali, il presidente Schifani ha sottolineato che “saranno destinati alle infrastrutture, in favore di enti pubblici ed ecclesiali, soltanto questo; niente associazioni, niente fondazioni e altro coì come avviene a livello nazionale”.

L’ingresso di De Luca in maggioranza

“Non abbiamo mai parlato con Cateno De Luca di un suo ingresso in maggioranza. Lui sta svolgendo un ruolo autonomo, sta all’opposizione, una opposizione comunque costruttiva e non sfascista”, ha aggiunto il governatore parlando del leader di Sud chiama Nord.

“Ho avuto modo di conoscerlo in questi anni – ha aggiunto – e ho visto che, aldilà della competizione, è un amministratore locale e regionale che conosce i conti. Non è all’ordine del giorno l’ingresso di De Luca né credo abbia mai dato segnali al sottoscritto di questa volontà”, ha concluso.