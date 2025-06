Schillaci: “Da 5 mesi l’Asp Palermo senza direttore generale”

"Inspiegabile come non si sia applicata la legge nazionale che obbliga alla nomina di un commissario"

PALERMO – “Da quasi cinque mesi l’Asp di Palermo è senza direttore generale, nel silenzio più assoluto del governo regionale che sull’argomento glissa, probabilmente perché il centrodestra non ha trovato l’accordo per questa casella, nella logica della spartizione politica. È inspiegabile come non si sia applicata la legge nazionale (D.Lgs 502/92) che obbliga alla nomina di un commissario, lasciando senza vertice l’Asp che serve complessivamente 1,2 milioni di abitanti, compresi i quasi 7 mila residenti delle Isole Pelagie“, a dichiararlo è Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“La vicenda della mancata nomina del direttore generale è solo la punta di iceberg rispetto ad una sanità regionale sconquassata che sta vedendo impennare anche il numero delle liste di attesa. E su questo tema le false promesse del centrodestra siciliano hanno superato il limite della tolleranza. Per queste ragioni abbiamo indetto la manifestazione “Sanità X tutti” del prossimo 15 giugno, con la presenza a Palermo del nostro leader Giuseppe Conte. Sarà l’occasione per fare sentire forte la voce dei siciliani che non accettano più un sistema sanitario allo sbando che risponde solo a logiche politiche e non ai bisogni reali dei cittadini”.