Schlein a Mazara: “Non si fa abbastanza per i danni del maltempo”

La segretaria ha incontrato i lavoratori del settore balneare

TRAPANI – “Tonnarella, a Mazara del Vallo: anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale. Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia, ha spezzato legno e cemento, ha messo in ginocchio famiglie e imprese”.

Lo dice su Facebook la segretaria del Pd Elly Schlein che si è recata a Mazara del Vallo (Trapani) per constatare i danni provocati dal ciclone Harry. Schlein è a Palermo per un’iniziativa a sostegno della campagna del Partito democratico “Vota No per difendere la Costituzione”. “Ieri la destra ha bocciato un nostro emendamento – aggiunge – che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese dei territori colpiti”.

“Servono più risorse”

“Non si può far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa. I 100 milioni stanziati non bastano: i danni sono stimati in circa 2 miliardi e mezzo. Servono più risorse, subito, per le somme urgenze e per la messa in sicurezza. E serve un piano serio di prevenzione contro eventi climatici estremi. Un miliardo oggi fermo sul progetto del Ponte sullo Stretto può essere destinato immediatamente ai territori colpiti”.

“Non si sta facendo abbastanza per i ristori per i danni dovuti al maltempo. Cento milioni per Sicilia, Calabria e Sardegna non sono sufficienti a fronte di 2,5 miliardi di danni stimati. Abbiamo proposto di utilizzare il miliardo stanziato per il 2026 per il ponte sullo Stretto che comunque il governo potrà utilizzare. Quel miliardo serve a messa in sicurezza e interventi di somma urgenza e poi in prospettiva serve in piano di prevenzione del dissesto idrogeologico”, prosegue.

“Siamo in territorio fragile”

“Siamo in territorio fragile non possiamo essere un paese che continua a spendere 4 volte dopo le emergenze ciò che investe nella prevenzione. Ieri abbiamo visto bocciare un nostro emendamento che proponeva di sospendere il pagamento dei tributi per le famiglie dei territori colpiti dal maltempo. Un pensiero speciale a chi ha perso la casa a Niscemi e ha bisogno di avere una prospettiva chiara davanti a se. Oggi a Mazara del Vallo abbiamo visto i danni in contrada Tonnarella del ciclone Harry. Bisogna fare presto perchè quei territori vivono di un’economia della bella stagione. Devono essere messi in condizione di non perdere la stagione”.

“Difendere l’indipendenza dei magistrati serve a tutti i cittadini che non hanno altrimenti il potere o soldi per far valere le proprie ragioni. Questa non è una vera riforma della giustizia perchè non migliora l’efficenza della giustizia per i cittadini, non accelera i processi, non stabilizza i 12 mila precari della giustizia e quindi serve a chi è al governo che si ritiene al di sopra della legge e della Costituzione. Serve a un governo che vuole indebolire e controllare la magistratura. E questo si evince da tutte le dichiarazioni del governo a cominciare da quelle del presidente del Consiglio che continuano ad attaccare i magistrati scaricando su di loro e sulle opposizioni le colpe dei loro fallimenti”.