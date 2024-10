Schlein “Governo vuole cancellare la separazione dei poteri”

ROMA (ITALPRESS) – “Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime: uno che nella vita aveva fatto il magistrato dovrebbe sapere che in Costituzione c’è un principio, quello della separazione dei poteri, che è messo proprio a garanzia dei cittadini e dei loro diritti democratici. Qui chi sta andando oltre le proprie prerogative è proprio questo governo che vorrebbe rimettere mano alla Costituzione per cancellare il principio di separazione dei poteri”, come apprendiamo dalle “altre gravi parole del Presidente del Senato”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad “Agorà” su Raitre.

E sul caso Albania la leader dem spiega: “Questa polemica è basata sul nulla: non è colpa dei giudici o delle opposizioni se questo governo non ha letto le leggi italiane e le sentenze della Corte di Giustizia Europea. Su questa vicenda dei 16 migranti deportati in Albania, i giudici italiani hanno solo applicato una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 ottobre che io stessa avevo illustrato in Aula. L’avevo letta a Giorgia Meloni ma lei è chiusa nel suo palazzo, non ascolta nessuno e pensa di fare sempre tutto giusto”.

Quella sentenza “dice che un Paese non può essere considerato sicuro se non lo è per tutti, in tutto il suo territorio e soprattutto se si pratica la tortura: come fa Giorgia Meloni a non sapere che in Egitto c’è la tortura quando un ricercatore italiano è stato torturato e ucciso in Egitto e, come lui, migliaia di egiziani? Bastava leggere meglio le leggi e le sentenze – conclude Schlein -: se vuoi aggirare norme e sentenze dell’Unione Europea, l’unico modo sarebbe uscire dall’Unione Europea. Non credo che vogliano proporre questo, anche se nella loro storia non sarebbe nemmeno la prima volta”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).