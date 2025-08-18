 Sciacca, dieci cani richiusi in una cisterna: denunciato un 35enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Sciacca, dieci cani richiusi in una cisterna: denunciato un 35enne

I cuccioli erano ammassati in condizioni terribili
NELL'AGRIGENTINO
di
1 min di lettura

SCIACCA (AGRIGENTO) – Dieci cani rinchiusi in una cisterna di 12 metri quadrati. A scoprirli è stata la polizia municipale. Il proprietario del posto, un trentacinquenne di Sciacca, è stato denunciato, alla Procura, per maltrattamenti di animali.

A essere sequestrati, e subito affidati a un rifugio convenzionato dove i veterinari li stanno adesso sottoponendo a tutti gli accertamenti e cure ritenute necessarie, sono stati otto cuccioli e due cani adulti: tutti erano ammassati nel piccolissimo spazio, in condizioni terribili.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI