Scicli, anziana trovata morta in casa: intervengono i Vigili del fuoco

SCICLI (RG) – Una donna sciclitana, R.C., di 90 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione al quartiere Strada Nuova. Da alcuni giorni i parenti non avevano notizie dell’anziana, che viveva da sola e senza telefono. È stata una sua nipote, oggi pomeriggio, a lanciare l’allarme preoccupata dalla mancata risposta al citofono.

Sono stati chiamati a intervenire Polizia Municipale e Carabinieri, che hanno avvertito i Vigili del fuoco per sfondare la porta. Sul posto anche un’ambulanza del 118. La morte, per cause naturali, si farebbe risalire a sabato scorso.