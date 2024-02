Scicli, noto pregiudicato evade dai domiciliari: torna in carcere

Era autorizzato a lasciare la propria abitazione solo per lavoro

SCICLI (RAGUSA) – I carabinieri di Scicli, comune della provincia di Siracusa, hanno tratto in arresto un 23enne del posto, convivente, operaio e con numerosi pregiudizi di polizia a carico.

Il 23enne era autorizzato a spostarsi dal luogo di detenzione domiciliare solo per motivi di lavoro e in determinate fasce orarie, ma al momento del controllo da parte degli agenti non si trovava presso la propria abitazione, incorrendo così nel reato di evasione.

I carabinieri si sono messi sulle sue tracce e una volta intercettato il 23enne non ha fornito nessuna giustificazione né ha mostrato alle autorità competenti comunicazioni ufficiali da parte dell’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo all’arrestato è stato sospeso il regime della detenzione domiciliare e successivamente il soggetto di interesse operativo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.