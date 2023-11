Sciopero aerei del 24 novembre: l’elenco dei voli garantiti

Sarà una giornata di disagi per chi dovrà viaggiare

Venerdì 24 novembre, per chi si sposta in aereo, sarà sicuramente una giornata piena di complicazioni, questo a causa dello sciopero indetto del trasporto aereo (coi voli che saranno a rischio fino a 24 ore) da parte delle sigle sindacali Flai, Usb, Ost Usb, Cub.

La protesta coinvolgerà i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente delle aziende di trasporto aereo settore handlers, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

La compagnia ITA Airways ha cancellato 42 voli nazionali, di cui 36 previsti per la giornata del 24 novembre 2023. Saranno garantiti, invece, i voli internazionali che resteranno operativi.

Lo sciopero del trasporto aereo scatterà dalla mezzanotte di venerdì e andrà avanti per l’intera giornata.

L’Enac informa che lo sciopero sarà dalle ore 00:01 alle 24:00 del 24 venerdì 2023; la stessa società fa sapere che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

L’elenco dei voli garantiti

Come sempre in caso di sciopero aerei, ci sono fasce di garanzia e un elenco dei voli garantiti, a comunicarli è l’ente nazionale per l’Aviazione Civile. Sono anche garantiti i voli di collegamento con le isole e i voli intercontinentali. Questo l’elenco fornito dalla stessa Enac.

Voli nazionali

EJU 3583 MALPENSA (LIMC) OLBIA (LIEO)

EJU 3584 OLBIA (LIEO) MALPENSA (LIMC)

EJU 3968 COMISO (LICB) MALPENSA (LIMC)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

RYR 4561 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

RYR 4562 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

RYR 7998 PISA (LIRP) ALGHERO (LIEA)

RYR 7999 ALGHERO (LIEA) PISA (LIRP)

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

Medio Oriente

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMC) ADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 894 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

MEA 235 FIUMICINO (LIRF) MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 5081 BOLOGNA (LIPE) AMMAN (OJAI)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

MSC 804 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ABY 713 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

Nord America

ITY 608 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

DAL 185 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTRÉAL (CYUL)

UAL 18 MALPENSA (LIMC) NEWARK (KEWR)

AAL 719 FIUMICINO (LIRF) PHILADELPHIA (KPHL

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

AMX 71 FIUMICINO (LIRF) CITTÀ DEL MESSICO (MMMX)

Sud America

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

ARG 1141 FIUMICINO (LIRF) BUENOS AIRES (SAEZ)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR)

Sub area Sud Est Asiatico

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

UZB 256 MALPENSA (LIMC) URGENCH (UTNU) TASHKENT (UTTT)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

I voli cancellati Ita Airways

Saranno numerosi i voli cancellati per lo sciopero di venerdì. La compagnia italiana Ita Airways ha già fatto sapere di aver cancellato 42 voli nazionali, di cui 36 previsti per la giornata del 24 novembre 2023, e che potrebbero verificarsi alcune modifiche ad altri voli in programma nella stessa giornata.

Per questo invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario, i viaggiatori potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 29 novembre, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.