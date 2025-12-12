Sciopero generale del 12 dicembre: stop a trasporti, scuola e sanità

La protesta è indetta dalla Cgil

ROMA – La giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, sarà una giornata difficile per chi utilizzerà il trasporto pubblico a causa di uno sciopero contro la manovra del governo ritenuta “ingiusta”. La Cgil ha proclamato la mobilitazione che coinvolge tutti i settori, pubblici e privati.

Sono state organizzate numerose manifestazioni in diverse città d’Italia. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, prenderà parte al corteo di Firenze. Lo stop non coinvolgerà il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero precedentemente indetto per il 17 dicembre. Escluso anche il personale Atac a Roma, che ha già incrociato le braccia martedì 9.

Il trasporto locale

Stop di 24 ore nel trasporto pubblico locale. Autobus, tram, metro si fermano, garantendo, però, delle fasce di garanzia. A Milano lo sciopero sarà dalle 8.45 alle 15; a Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio. A Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. A Firenze dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio; a Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio (il personale Eav della Circumvesuviana sciopera dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio). Per quanto riguarda Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio (il personale delle Ferrovie Sud Est sciopera dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio); a Cagliari dalle 9.30 alle 12.45, dalle 14.45 alle 18.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Palermo dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Lo stop dei treni

Allo sciopero aderisce anche il personale del gruppo Fs Italiane. Lo stop è dalla mezzanotte alle 21 del 12 dicembre. Lo ricorda il gruppo in una nota, aggiungendo che gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.

Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Ntv, ecc). Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21.

Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800.892.021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

Scuola e sanità

Si prevede una forte mobilitazione anche per il personale sanitario, dove sono possibili interruzioni dei servizi non essenziali. Disagi anche nelle scuole, la mobilitazione coinvolge sia i docenti sia il personale Ata.

