Sciopero dei trasporti, molti voli cancellati e disagi ridotti per metro e bus

Bloccati 66 voli a Malpensa e 15 a Linate

ROMA – Diversi voli cancellati, trasporti con qualche interruzione ma non è stato quel venerdì nero che si temeva per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base nei trasporti, sanità e servizi. A subire le maggiori modifiche i voli aerei, vista anche la protesta degli addetti dei servizi a terra, con almeno il 35% dei voli cancellati solo a Linate e Malpensa. Secondo i dati dei Cub, sono oltre 66 i voli cancellati da Milano Malpensa e 15 quelli da Linate.

Voli cancellati

Numerose cancellazioni anche a Fiumicino e a Venezia dove su 120 aerei per cui era previsto il decollo, 32 sono stati cancellati. Rispetto agli arrivi, su 123 quelli saltati sono stati 27. Nell’aeroporto del Veneto fermo anche il comparto della sicurezza.

Cancellazioni anche in Sardegna, in Puglia e negli altri aeroporti con i disagi comunque mitigati dalle riprogrammazioni dei voli disposte dalle compagnie e dalla fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e le 18 e le 21. Fasce di garanzia come di consueto anche per il trasporto pubblico locale che però in diverse città ha funzionato regolarmente per tutta la giornata.

I dati della Cub

“Su 382 voli – spiega la Cub – erano solo 210 quelli su cui si poteva esercitare il diritto di sciopero e più del 40% di questi è rimasto a terra”. La Cub indica poi che “a Catania i voli cancellati sono stati 5” e a Milano è stato bloccato il trasporto merci (cargo). “Una condizione – spiega il sindacato – che è la conseguenza delle scelte effettuate dalle società di handling, che scaricano sui passeggeri le loro responsabilità”.

Interruzioni metro e bus: ecco dove

Metro e bus regolari a Milano e a Torino dove il Gruppo Torinese Trasporti fa sapere che al suo interno non sono infatti rappresentati i sindacati che hanno proclamato la protesta. Metro regolare ma più del 20% degli autisti dei bus fermi a Genova.

La Cub elenca ricadute dello sciopero a Roma, dove “è stato bloccato il traffico, in modo particolare quello dei trasporti pubblici locali, con blocco quasi totale di Tevere Tpl”. Sempre nella capitale alcune brevi interruzioni in mattinata sulla linea A. Mentre a Napoli metro Linea 1, Funicolari, bus, filobus e tram in servizio regolarmente. A subire qualche ritardo la sola linea 2 della metropolitana, per effetto dello stop che riguarda il personale di Trenitalia.

Trasporto ferroviario

Disagi ridotti anche nel trasporto ferroviario. Trenitalia nei giorni scorsi aveva annunciato possibili cancellazioni o variazioni negli orari, assicurando comunque la circolazione di Frecce e Intercity. Per i treni regionali valgono come di consueto le fasce di garanzia mattutina e serale.

Praticamente regolari anche gli altri servizi in città con singole proteste come quella delle lavoratrici di una ditta che ha l’appalto per le pulizie di Poste in Umbria.

Servizi scolastici

Nessuna interruzione di rilievo neppure nei servizi scolastici con una buona notizia per le mamme napoletane arrivata proprio oggi: è stato sospeso lo sciopero previsto per le giornate del 23 e 24 ottobre delle lavoratrici e dei lavoratori degli Asili Nido del Comune di Napoli e di alcune municipalità.

I lavoratori hanno ricevuto rassicurazioni sul pagamento degli stipendi arretrati anche se avvertono, se la situazione non dovesse risolversi, lo sciopero ci sarà.

Manifestazioni e cortei

Nel corso dello sciopero si sono tenute manifestazioni “anche a Torino, all’Ikea di Carugate (Milano), dove c’è stato un corteo della Cub contro la decisione dell’azienda di non ricevere la sigla sindacale, malgrado sia il terzo sindacato più rappresentativo dei lavoratori, dopo Cgil e Uil”. La Cub indica anche “cortei a Monza davanti all’ospedale San Gerardo, e alla base militare Nato di Gricignano, ad Aversa (Napoli)”.