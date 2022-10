Scippo “a fera o luni”: 48enne bloccato dai vigili urbani

Vittima una donna anziana intenta a guardare la merce di una bancarella.

CATANIA. Gli ispettori del nucleo antiborseggio della Polizia municipale hanno arrestato in flagranza di reato, nell’area mercatale della Fiera di piazza Carlo Alberto, un quarantottenne, di nazionalità bulgara, per aver compiuto un furto con destrezza ai danni di una donna anziana.

In particolare, tre ispettori della municipale, che avevano già fermato l’uomo due giorni prima per un altro borseggio al mercato (denunciandolo a piede libero), hanno notato che questi si aggirava tra i banchi della Fiera con diversi tentativi di borseggio non riusciti, sino a quando, avvicinatosi alle spalle di una donna anziana, intenta a guardare la merce di una bancarella, è riuscito a introdurre la mano dentro la borsa della vittima e ne ha sottratto un borsello.



Bloccato, l’uomo ha cercato invano di nascondere tra la merce della vicina bancarella la borsetta, recuperata immediatamente dagli ispettori con all’interno un orologio nuovo del valore di circa 150 euro, restituito all’anziana proprietaria che ha riferito di non essersi accorta di nulla. La donna è stata invitata a sporgere denuncia di furto al Comando di piazza Spedini e il reo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto al Comando fino all’udienza con la quale il Tribunale ha convalidato l’arresto.