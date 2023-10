Scoglitti, in casa oltre 300 grammi di droga: arrestato

Una ragazza è stata denunciata per ricettazione

SCOGLITTI (RAGUSA) – Continuano i controlli del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, con attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

In particolare, nella mattinata del 28 settembre, durante un controllo del territorio, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella frazione di Scoglitti presso l’abitazione di una ragazza vittoriese ventiduenne, Z.N. le sue iniziali, rinvenendo degli auricolari “airpods pro” denunciati rubati all’inizio del mese di settembre presso la tenenza carabinieri di Scicli da una turista romana. Gli auricolari venivano sottoposti a sequestro penale dai carabinieri per garantirne la custodia in attesa della restituzione all’avente diritto, mentre la giovane veniva deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Nella stessa giornata, sempre i militari della stazione di Scoglitti hanno proceduto al controllo di una persona sospetta identificandola in I.A., vittoriese cl. 75, e durante il controllo sono emersi elementi che hanno portato i carabinieri ad estendere gli accertamenti presso la sua abitazione dove venivano ritrovate, all’interno di un ripostiglio, 3 buste di plastica contenente 300 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana e un altro involucro di plastica contenente un “panetto” di hashish dal peso complessivo di poco più di 50 grammi.

Sequestrato lo stupefacente rinvenuto, i carabinieri hanno sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo per la convalida della misura applicata. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto il giudice per le indagini preliminari confermava gli elementi investigativi assicurati dai militari non applicando alcuna misura cautelare al soggetto incensurato.