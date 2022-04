Scoma: “Pensiamo al bene di Palermo, superiamo gli ostacoli”

“Evitiamo di riconsegnare la città nelle mani della sinistra“

PALERMO – “In queste drammatiche ore di gioco allo sfascio e al massacro tra personalismi inutili intendo richiamare ogni dirigente del centrodestra a pensare al bene e al futuro di Palermo. È arrivato il momento di superare ogni ostacolo e interesse di parte per evitare di riconsegnare la città nelle mani della sinistra. Come già ha detto il segretario regionale Nino Minardo il tempo dei vertici è scaduto. Togliamo dal campo di gioco avidità ed individualismi e pensiamo a vincere”. Lo dichiara Francesco Scoma, deputato della Lega-Prima L’Italia in Sicilia.