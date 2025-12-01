Il giallo della scomparsa di Antonino Mannino: “Vogliamo la verità”

Cinque anni senza avere più alcuna notizia. L'appello dei familiari

CATANIA – Appena due giorni fa, il compleanno di Antonino Mannino. Il paternese scomparso la notte della vigilia di Natale del 2020, 5 anni fa. Mannino aveva 63 anni. Di lui non si è saputo più niente. Sparito nel nulla. Tra le indagini dei carabinieri e l’interessamento della nota trasmissione “Chi l’ha visto?”, di Mannino non si è più avuta alcuna notizia.

A riaccendere i riflettere sulla quartine sono i familiari proprio nel giorno del suo 68° compleanno. Ricordiamo che le sue tracce si sono perse la sera del 24 dicembre 2020, in pieno coprifuoco per via della pandemia Covid. Dall’ultima ricostruzione fatta prima della sua scomparsa, Mannino sarebbe sceso dall’auto di suo cognato Emanuele intorno alle 22 (a casa del quale, a Santa Maria di Licodia, era stato a cena).

Da lì avrebbe proseguito il tragitto a piedi verso la propria abitazione. Ma è proprio nel corso di quel tragitto che di Mannino si è persa ogni traccia. I familiari, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l’allarme e nelle ore successive sono partite le indagini. Ma nulla è stato mai scoperto.

Ad oggi le indagini sembrano essersi arenate, ma i familiari non ci stanno. Ed è la figlia Giusi a chiamare in causa la nostra redazione: “Sono passati 5 anni dalla tua scomparsa, ti stiamo ancora cercando. Noi non ci arrendiamo finché non ti troveremo. Vogliamo sapere la verità. Abbiamo fatto tanti tentativi per sapere qualcosa, ma nulla sono serviti dopo 5 anni di buio per noi. Ci manchi tanto, buon compleanno ovunque tu sia!”.

È questo, di fatto, un ennesimo appello dei familiari rivolto alle autorità investigative affinché possano continuare nelle ricerche. Per poter dare finalmente una risposta a quello che resta un autentico giallo.