Scomparso da 21 giorni, trovato morto nella sua auto in mare a Trapani

Il corpo del 54enne Vito Croce recuperato dai vigili del fuoco nel porto

TRAPANI – È stato trovato senza vita all’interno della sua auto dopo 21 giorni di ricerche. Il corpo di Vito Croce, 54 anni, è stato recuperato nel porto di Trapani, nei pressi del molo Ronciglio.

L’uomo era scomparso nella notte tra il 18 e il 19 maggio da Casa Santa, nel territorio di Erice, dopo essersi allontanato a bordo della sua Lancia Musa. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

Il cadavere è stato rinvenuto all’interno del veicolo durante le operazioni di recupero effettuate dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori del nucleo di Palermo, il nucleo nautico, un’autogru e le squadre del comando provinciale di Trapani.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire quanto accaduto.