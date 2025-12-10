Scomparso da due giorni in autostrada: 57enne di Capaci trovato senza vita

Tragico epilogo delle ricerche nella zona di Partinico

PALERMO – Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso nella zona di Partinico. Il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco che per due giorni hanno battuto palmo a palmo l’area in cui era stata ritrovata la sua auto.

Il ritrovamento dell’auto

La Fiat Panda di V.R, fabbro 57enne di Capaci era stata individuata sull’autostrada A/29 Palermo-Mazara, in un’area di sosta tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. I vigili del fuoco, compreso il nucleo Saf – il Nucleo alpino spleo-fluviale – e le forze dell’ordine hanno scandagliato la zona sottostante il viadotto che si trova a pochi metri, comprese aree impervie e fitte di vegetazione.

L’allarme e le ricerche

In azione era entrato anche un drone per monitorare la zona dall’alto. Nella mattinata di oggi, 10 dicembre, il ritrovamento del cadavere. L’allarme era scattato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, quando la moglie dell’uomo ne aveva denunciato la scomparsa. Il mezzo era stato rintracciato dalla polizia stradale intorno alle 3,30, abbandonato sul tratto autostradale con le portiere chiuse.

Da quel momento in poi erano partite le ricerche che fino alla serata di ieri non avevano dato alcun esito. Il Comune di Partinico, attraverso il comando della polizia municipale aveva anche attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per coordinare eventuali supporti logistici necessari.