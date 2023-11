La posizione della compagnia low-cost

PALERMO – Primi dubbi sul piano della Regione Siciliana per gli sconti nei biglietti aerei da e per l’Isola. Ad esprimerli è il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, interpellato dall’Ansa. “Lo sconto si applica solo a tariffe sopra i 50 euro e questo incentiva ad alzare la tariffa per essere esigibile”, afferma McGuinness.

“Rimuovere la soglia minima dei 50 euro”

Il direttore commerciale di Ryanair poi suggerisce di “rimuovere la soglia base dei 50 euro, permettendo a tutte le tariffe di essere scontate, non solo a quelle superiori ai 50 euro”. McGuinness poi consiglia: “Applicare una scontistica fissa e non percentuale per incentivare i passeggeri a trovare il biglietto più economico, e quindi avere un ritorno anche per la Regione perché significa pagare meno, ed infine estendere lo schema a tutti gli aeroporti nazionali, e non solo ai due aeroporti di Roma e Milano, in modo da non creare discriminazioni”.

Il Piano della Regione per gli sconti aerei

La dotazione finanziaria della misura è stata implementata recentemente dalla Regione con altri 5,5 milioni di euro stanziati nel decreto legge ‘Proroghe’. Per il 2023 e il 2024, quindi, ci sono sul piatto 33 milioni di euro. Gran parte di queste risorse arriva dal Fondo insularità, creato dal governo per consentire a Sicilia e Sardegna di ovviare ai disagi causati dalle distanze geografiche. L’avviso della Regione è stato pubblicato e tra le compagnie interessate c’è già Ita Airways. Il bando prevede uno sconto da applicare sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia per ridurre così gli svantaggi derivanti dall’insularità. Si potrà arrivare a taglio del 50% in base alle categorie degli utenti.