Scontri in campo tra squadre, Asd Fincantieri: “Si faccia luce”

PALERMO – Anche i dirigenti della Asd Fincantieri chiedono che si faccia luce sugli scontri avvenuti durante la partita tra la loro squadra giovanile e quella dello Sporting Termini, giocata ieri a Campofelice di Roccella, nel Palermitano.

“La Fincantieri, in merito al post pubblicato dalla società Sporting Termini condanna fermamente qualsiasi gesto violento, siamo consapevoli che i valori dello sport sono ben altri – dicono i dirigenti della squadra palermitana – I fatti avvenuti vanno però ricostruiti minuziosamente e non via social. I responsabili dall’una e dall’altra parte dovranno pagarne le conseguenze, ma solo quando le responsabilità saranno individuate grazie anche al contributo determinante del referto arbitrale”.

“Ci dispiace avere visto una comunicazione, a nostro avviso scomposta, fatta tra l’altro via social, da parte della consorella. Ci riserviamo quindi di approfondire l’accaduto – aggiunge la Fincantieri – anche con un supporto legale e di agire di conseguenza: non ci sottraiamo a eventuali nostre responsabilità, ma siamo pronti a tutelarci in tutte le sedi opportune”.

Sia i carabinieri della compagnia di Cefalù che i rappresentanti della giustizia sportiva stanno proseguendo le indagini per stabilire chi siano i responsabili della rissa in campo e sugli spalti che ha determinato l’intervento dei carabinieri per riportare la calma.