Scontri e tensione in autostrada: a contatto i tifosi di Catania e Casertana

Sassaiola e lancio di fumogeni. Le indagini della Digos e della Questura etnea

CATANIA – Tifosi di Catania e Casertana entrati in contatto con tanto di scontri lungo l’autostrada. Di ritorno dalle rispettive trasferte a Giugliano e Picerno, sulla A2 – l’autostrada del Mediterraneo – almeno cento persone delle rispettive tifoserie si sono affrontate da una carreggiata all’altra.

All’altezza dello svincolo salernitano di San Mango Piemonte, è scattata una fitta sassaiola ed un lancio di fumogeni che ha paralizzato l’autostrada per un arco di tempo di diversi minuti. Uno scontro che non avrebbe provocato feriti ma che ha bloccato il traffico sul tratto della A2.

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto, i due gruppi si erano dileguati. Tuttavia, le indagini sono scattate immediatamente. Sono affidate alla Questura di Salerno in collaborazione con quelle di Catania e Caserta. Non si escludono sviluppi già nelle prossime ore. Vengono esaminati alcuni video comparsi, in primis, sulle diverse piattaforme social e registrati da diversi automobilisti.