Scontro aliscafo-barca a vela al largo di Lipari, il veliero affonda

Due adulti e un bambino in salvo

1' DI LETTURA

LIPARI (MESSINA) – Incidente a Lipari, nel tratto di mare antistante Punta Castagna, tra l’aliscafo Calypso di Liberty Lines e una barca a vela. I passeggeri del natante, due adulti e un bambino di un anno, caduti in mare sono stati soccorsi da un marittimo che si è prontamente tuffato per prestargli aiuto.

I tre sono stati portati a bordo dell’aliscafo. La barca a vela è colata a picco. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti a bordo dell’aliscafo che, in questo momento, sta raggiungendo il porto di Lipari. Sulla dinamica del sinistro sono stati avviati accertamenti da parte dell’autorità marittima.

L’aliscafo proveniva da Salina. Le cause sono al momento sconosciute, spiega la Liberty Lines. La compagnia precisa che non ci sono feriti e che, comunque, un’ambulanza era pronta ad accompagnare la signora in ospedale. È stato, già, riunito il comitato di sicurezza per l’accertamento delle cause.