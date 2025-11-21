 Scontro tra auto e furgone, muore una donna in Calabria
Scontro tra auto e furgone, muore una donna in Calabria

Inutile ogni tentativo di salvarla
LA TRAGEDIA
Una donna di 66 anni di Steccato di Cutro (Crotone) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 106. Il sinistro si è verificato a Belcastro, al confine tra le province di Crotone e Catanzaro, tra una utilitaria e un furgone.

La donna alla guida dell’auto è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro dov’è morta poco dopo. Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina. La viabilità sulla statale 106 ha subito forti rallentamenti in conseguenza dell’incidente, rientrati in serata.

