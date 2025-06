Dinamica tutta da ricostruire

Incidente mortale a Savigliano, nel cuneese. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’urto ha perso la vita il motociclista. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo dei sanitari del 118 giunti sul posto con medicalizzata ed elicottero.