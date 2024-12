Scontro auto-moto nel Siracusano: morto un 17enne

La vittima era uno studente dell'istituto industriale

CARLENTINI (SIRACUSA) – Uno studente di 17 anni è morto in un incidente stradale in via Madonna delle Grazie a Carlentini.

Il ragazzo, che frequentava l’ultimo anno dell’istituto industriale, era alla guida della sua moto quando per causa da accertare si è scontrato contro una Renault Modus, guidata da una donna.

Il 17enne è stato sbalzato a terra. I medici del 118 tentato di rianimarlo ma inutilmente. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto le dichiarazioni della donna sotto choc che era al volante dell’auto.