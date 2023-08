Scontro auto-moto: sono gravi le condizioni del ventunenne

Il motociclista è in rianimazione all’ospedale Cannizzaro

1' DI LETTURA

RANDAZZO (CATANIA) – Le sue condizioni sono definite “gravi” dai medici del Cannizzaro. Resta ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata il motociclista coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla provinciale 89, in territorio di Randazzo. Ventunenne di Moio Alcantara, nel Messinese, è arrivato in ospedale con l’elisoccorso e ovviamente lo hanno gestito sin da subit in codice rosso.

Secondo il bollettino medico circolato pochi minuti fa, avrebbe riportato un politrauma, ma in particolare un grave trauma cranico. Inoltre, presenterebbe gravi fratture in una spalla e al bacino, più varie contusioni. Ieri attorno alle 18 stava percorrendo la provinciale 89 all’altezza di Randazzo, in direzione Castiglione di Sicilia. Era a bordo di una Yamaha.

La moto, per ragioni che non sono ancora chiare, si sarebbe scontrata con una Fiat Cubo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che viste le gravi condizioni del giovane, hanno deciso di trasportarlo in elisoccorso al Cannizzaro. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.