 Scontro fatale tra moto, morti due ragazzi nel Comasco
Scontro fatale tra moto, morti due ragazzi nel Comasco

Ci sarebbe anche un terzo ferito, ma le sue condizioni non si conoscono
GRANDATE (COMO) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Grandate, in provincia di Como. Due ragazzi di 17 e 20 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.40. Il dramma si è consumato in una via periferica che costeggia l’autostrada A8. Qui diverse moto sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito, il 17enne viveva proprio a Grandate, il ragazzo più grande a Luisago. Procedono i carabinieri della compagnia di Cantù. Sul posto tre ambulanze, tre auto con la presenza di un medico a bordo, i Vigili del fuoco. Gli operatori hanno cercato in tutti i  modi di stabilizzare i due ragazzi, ma non è bastato.

Un terzo ferito

L’incidente è avvenuto in via Mantero poco prima di mezzanotte. Ancora sangue sulle strade del sabato sera. I mezzi sono andati completamente distrutti. Secondo quanto trapela, ci sarebbe anche un terzo ferito, ma le sue condizioni attualmente non si conoscono.

