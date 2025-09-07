Ci sarebbe anche un terzo ferito, ma le sue condizioni non si conoscono

GRANDATE (COMO) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Grandate, in provincia di Como. Due ragazzi di 17 e 20 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.40. Il dramma si è consumato in una via periferica che costeggia l’autostrada A8. Qui diverse moto sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito, il 17enne viveva proprio a Grandate, il ragazzo più grande a Luisago. Procedono i carabinieri della compagnia di Cantù. Sul posto tre ambulanze, tre auto con la presenza di un medico a bordo, i Vigili del fuoco. Gli operatori hanno cercato in tutti i modi di stabilizzare i due ragazzi, ma non è bastato.

Un terzo ferito

L’incidente è avvenuto in via Mantero poco prima di mezzanotte. Ancora sangue sulle strade del sabato sera. I mezzi sono andati completamente distrutti. Secondo quanto trapela, ci sarebbe anche un terzo ferito, ma le sue condizioni attualmente non si conoscono.

