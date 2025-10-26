Un sedicenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

TARANTO – Un ragazzo di 17 anni è morto, e il suo amico 16enne è gravemente ferito, dopo un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera in provincia di Taranto. I due erano su uno scooter che, per cause in via di accertamento, si è scontrata con un’autovettura in un incrocio a San Marzano di San Giuseppe.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Manduria, l’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale in ambulanza. Il sedicenne sarebbe invece in condizioni disperate, in rianimazione, all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I medici stanno lottando per salvargli la vita e lo hanno sottoposto a un intervento. Gli investigatori indagano invece per ricostruire la dinamica dell’incidente.

