Scontro fra due aerei all’aeroporto di Tokyo: ci sono morti VIDEO

Impatto contro un velivolo della guardia costiera sulla pista

TOKYO (GIAPPONE) – Tragedia all’aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone, dove un aereo ha preso fuoco durante l’atterraggio e si è scontrato con un velivolo della guardia costiera. Dentro a quest’ultimo mezzo c’erano delle persone, alcune sono morte. Le vittime, al momento, sono cinque e con il loro volo erano in partenza per fornire aiuto ai territori colpiti dal forte terremoto degli ultimi giorni.

Nessuna vittima nell’aereo in fiamme

Il velivolo che ha preso fuoco, della compagnia Japan Airlines, trasportava 367 passeggeri (fra cui anche neonati) e 12 membri dell’equipaggio: come riporta il quotidiano locale Asahi Shinbun, tutti sono riusciti a mettersi in salvo e non ci sarebbero state vittime.