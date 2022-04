Scontro fra due auto: danni e feriti (non gravi)

E' accaduto ieri sera lungo la strada che collega Nicolosi e Belpasso.

BELPASSO. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale che collega i Comuni di Nicolosi e Belpasso. Uno scontro frontale fra due vetture la cui ricostruzione dei fatti è tutta da accertare: una possibile distrazione di uno degli automobilisti potrebbe avere causato un sinistro che, per fortuna, non ha causato gravi conseguenze.

I due conducenti sono stati condotti solo in via precauzionale in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

A portarsi sul posto, i carabinieri ed il personale medico del 118 che ha soccorso i due feriti.