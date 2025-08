Scontro fra tre auto a Marsala, sette giovani feriti: due sono gravi

I conducenti sono stati sottoposti all'alcol test

IN VIA TRAPANI

MARSALA (TRAPANI) – Sette giovani sono rimasti feriti – due sono in gravi condizioni, con prognosi riservata – in un incidente stradale avvenuto, a Marsala, poco prima dell’alba.

Secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano ad alta velocità in direzione del centro cittadino si sono scontrate con una terza vettura. Sulla quale c’erano alcune ragazze che stavano tornando a casa.

L’impatto è avvenuto in via Trapani, nei pressi dell’Istituto Agrario-Alberghiero “Abele Damiani” di Marsala. La zona non era illuminata. L’impatto sarebbe stato violentissimo.

I feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze, ma al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala c’era un solo medico di turno, con i pazienti con diversi traumi cranici in attesa di poter fare la Tac. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. I conducenti sono stati sottoposti all’alcol test.

L’aggiornamento

Sono sei, in tutto, i giovani feriti arrivati al pronto soccorso. Una ragazza, in particolare, è in condizioni critiche: ha emorragie cerebrali, fratture multiple a vertebre e costole, e la milza danneggiata. Anche un ragazzo ha riportato emorragie cerebrali. Gli altri feriti hanno riportato traumi lievi, contusioni e ferite superficiali. Secondo quanto emerso, tutti stavano tornando da una festa.

Alcuni testimoni hanno parlato di sette persone coinvolte nell’incidente, ma una si sarebbe allontanata subito dopo lo scontro: un particolare che, al momento, non trova ancora riscontro.