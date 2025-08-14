Le vittime sono i due in sella allo scooter e l'automobilista 77enne

PAVIA – E’ di tre vittime il bilancio del drammatico scontro frontale tra un’auto e uno scooter, avvenuto ieri sera alle 18 lungo la strada ex statale 24 all’altezza di Cassinino, nel Pavese. Le vittime sono il conducente dell’auto, un uomo di 77 anni, e le due persone che erano in sella allo scooter, un uomo e una donna, entrambi di 47 anni.

Non è ancora nota l’identità delle vittime, così come è presto per azzardare una ricostruzione delle cause dell’incidente. Secondo quanto trapela, i due a bordo del ciclomotore sarebbero residenti a Certosa, sempre in provincia di Pavia. Il tratto di strada dove è avvenuta la tragedia è a metà tra il capoluogo e Borgarello.

I tentativi di soccorso

I due a bordo del ciclomotore, a seguito del violentissimo impatto, sono stati sbalzati in avanti e di lato, nella riva del Navigliaccio. A recuperare i corpi sono stati i vigili del fuoco. Vani anche i tentativi di rianimare il 77enne, ad opera degli operatori del 118. Le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. Indaga la polizia locale di Pavia.

