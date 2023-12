Scontro frontale e tragedia sulla Statale 284: c’è una vittima

Strada chiusa e traffico paralizzato

PATERNÒ (CATANIA) – La tragedia si è consumata dopo le 14 di oggi. Lo scontro frontale tra due vetture lungo la famigerata Statale 284, in territorio di Paternò e in direzione Adrano, ha purtroppo provocato una vittima. Si tratta di una donna per la quale i soccorsi si sono rivelati inutili: un’altra donna è, invece, rimasta gravemente ferita ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

I soccorsi

Sul posto, le ambulanze del 118 assieme a carabinieri e vigili urbani di Paternò. La strada è al momento chiusa: il traffico è letteralmente paralizzato. Secondo quanto comunicato dall’Anas, ci sarebbe pure un ferito.