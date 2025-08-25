 Scontro frontale, paura lungo la statale 192 a Enna: due feriti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Scontro frontale, paura lungo la statale 192 a Enna: due feriti

E' successo in contrada Calderai, nella strada che dal capoluogo porta a Dittaino
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

ENNA – Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 15.30, lungo la strada statale 192 in contrada Calderai, a Enna. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando provinciale ennese.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per per mettere in sicurezza i veicoli e consentire i soccorsi. I due conducenti, rimasti feriti, sono stati affidati al personale del 118 e trasportati all’ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni saranno valutate con maggiore precisione nelle prossime ore.

Traffico rallentato per Dittaino

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione sulla statale 192 – tra Enna e Dittaino – ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI