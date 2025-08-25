E' successo in contrada Calderai, nella strada che dal capoluogo porta a Dittaino

ENNA – Due persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 15.30, lungo la strada statale 192 in contrada Calderai, a Enna. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando provinciale ennese.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per per mettere in sicurezza i veicoli e consentire i soccorsi. I due conducenti, rimasti feriti, sono stati affidati al personale del 118 e trasportati all’ospedale Umberto I di Enna. Le loro condizioni saranno valutate con maggiore precisione nelle prossime ore.

Traffico rallentato per Dittaino

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione sulla statale 192 – tra Enna e Dittaino – ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

