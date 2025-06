Scontro frontale sulla statale 117 bis: tre feriti, un uomo è grave

Sul posto il personale del 118 e l'elisoccorso

ENNA – Grave incidente stradale sulla strada statale 117 bis, nel territorio di Enna. In uno socntro frontale sono rimaste coinvolte due auto, tre persone sono rimaste ferite.

Due donne e un anziano feriti

E’ successo all’altezza del chilometro 12.350: l’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da trasformare i mezzi in un groviglio di lamiere. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall’abitacolo. I sanitari del 118 hanno trasportato due donne, madre e figlia, all’ospedale Umberto I di Enna.

I soccorsi

Si trovavano entrambe a bordo di una delle auto. Più gravi le condizioni dell’altro automobilista, un anziano: per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale di Catania, tramite elisoccorso. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale che ha chiuso il tratto di strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e per effettuare i rilievi.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’ennesimo grave incidente sulle strade siciliane. Sono intervenuti anche gli operatori dell’Anas per la gestione della circolazione e ripristinare in tempi brevi la viabilità.