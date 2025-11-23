Scontro e incidente fra mezzi nel Catanese, due feriti

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Due mezzi si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 229, che collega Paternò con Santa Maria di Licodia. Coinvolti un furgone, che trasportava cittadini bulgari, ed una Fiat Panda, con due persone a bordo.
L’impatto è avvenuto in maniera frontale. A rimanere ferite le due persone che viaggiavano nella vettura. Sono state trasportate dalle ambulanze del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.
Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati. Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, per la messa in sicurezza dei mezzi, e gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Sembrerebbe che il furgone, che viaggiava in direzione Santa Maria di Licodia, all’altezza di una curva, abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Panda, che proveniva dalla direzione opposta.