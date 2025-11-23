 Scontro e incidente fra mezzi nel Catanese, due feriti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Scontro e incidente fra mezzi nel Catanese, due feriti

Trasportati in ospedale dal personale medico del 118
PROVINCIALE 229
di
1 min di lettura

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Due mezzi si sono scontrati lungo la Strada Provinciale 229, che collega Paternò con Santa Maria di Licodia. Coinvolti un furgone, che trasportava cittadini bulgari, ed una Fiat Panda, con due persone a bordo.

L’impatto è avvenuto in maniera frontale. A rimanere ferite le due persone che viaggiavano nella vettura. Sono state trasportate dalle ambulanze del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati. Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, per la messa in sicurezza dei mezzi, e gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sembrerebbe che il furgone, che viaggiava in direzione Santa Maria di Licodia, all’altezza di una curva, abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Panda, che proveniva dalla direzione opposta.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI