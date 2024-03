Scontro sulla gestione dei rifiuti, occupata l’aula consiliare di Enna

La querelle nasce dal cambio dello statuto della EcoEnnaServizi e le ricadute sul consiglio comunale

ENNA – Salta la delibera di affidamento del servizio di gestione rifiuti e le forze politiche a sostegno del sindaco Maurizio Dipietro, occupano l’aula consiliare a Enna. Lo scontro dopo che le opposizioni hanno denunciato in aula il cambio di alcuni articoli dello statuto della società in house, la EcoEnnaServizi, che gestisce i rifiuti che svuoterebbe di potere il consiglio comunale, consegnando al sindaco, di fatto, il controllo dell’azienda dei rifiuti. L’affidamento per la gestione dei rifiuti dovrebbe passare da un affidamento di 6 anni a 15 anni al costo di 100 milioni di euro complessivi.

L’opposizione, negli scorsi giorni, ha manifestato la volontà di votare la delibera per l’affidamento a condizione che si ritocchi lo statuto della società. Tra i punti più delicati c’è quella dell’assunzione di personale che, secondo i 12 consiglieri di opposizione, devono passare al vaglio del consiglio comunale e non decise, senza un controllo dell’aula, dall’amministrazione. Il sindaco, intanto, ha chiesto all’autorità nazionale anticorruzione un pronunciamento circa la legittimità dei cambi statutari.