Sono entrati in collisione due autovetture e un mezzo pesante

PALERMO – La strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Bolognetta e Misilmeri (PA), a causa di un incidente avvenuto al km 239,500.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nell’impatto, due persone sono rimaste ferite e una persona ha perso la vita.