Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica

ROMA – Incidente mortale tra le vie di Roma. Questa mattina, domenica 29 marzo, un uomo di 33 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto a pochi chilometri dalla stazione Tuscolana. L’impatto è avvenuto questa mattina in via Mestre altezza via Monselice.

A scontrarsi una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman. Il motociclista è morto sul colpo. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne.

Il conducente dell’auto, italiano di 30 anni, è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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