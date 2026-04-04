 Scontro tra bus e auto nel Veneziano, un morto e cinque feriti
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Scontro tra bus e auto nel Veneziano, un morto e cinque feriti

Frontale nel Modenese
La vettura avrebbe invaso la corsia opposta
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

VENEZIA – Tragico incidente mortale alla vigilia di Pasqua a Portegrandi, frazione di Quarto D’Altino in provincia di Venezia. Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus e un’automobile.

La prima ricostruzione

Secondo la prima ipotesi un’auto che viaggiava in direzione di Mestre ha invaso la corsia opposta andando a colpire un bus che viaggiava verso Jesolo che trasportava circa cinquanta passeggeri. La vittima è l’autista dell’auto. Ferita grave la donna che era con lui.

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