La vettura avrebbe invaso la corsia opposta

VENEZIA – Tragico incidente mortale alla vigilia di Pasqua a Portegrandi, frazione di Quarto D’Altino in provincia di Venezia. Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus e un’automobile.

La prima ricostruzione

Secondo la prima ipotesi un’auto che viaggiava in direzione di Mestre ha invaso la corsia opposta andando a colpire un bus che viaggiava verso Jesolo che trasportava circa cinquanta passeggeri. La vittima è l’autista dell’auto. Ferita grave la donna che era con lui.

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