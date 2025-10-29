L'incidente a Oderzo, i mezzi sono finiti in un fossati

ODERZO (TREVISO) – Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto alle ore 7.45. A seguito dell’impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata.

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza (Treviso), supportata da una squadra della sede di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

Il conducente dell’auto è deceduto all’istante a causa della violenza dell’impatto. Lievi le ferite riportate dai passeggeri del bus. Sul posto anche il personale Suem 118 con tre mezzi ed elicottero insieme ai carabinieri.

Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, così come l’autista del bus. La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel Veneziano, per raggiungere il comune di Oderrzo, nella zona delle scuole.

L’impatto è avvenuto subito dopo una grande curva. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta; l’autista Atvo a questo punto ha tentato di evitare l’impatto, che però è stato inevitabile ed i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del “tetto” del bus, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l’automobilista. Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti da

parte dei carabinieri. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.