Scontro tra auto in viale dell’Olimpo, Smart si ribalta: 20enne ferita

Il violento impatto con una Mini Cooper

PALERMO – Grave incidente stamattina, 12 dicembre, in viale dell’Olimpo a Palermo. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita una ragazza. M.C, di vent’anni, era alla guida di una Smart quando è avvenuto il violento impatto con una Mini Cooper: il mezzo si è ribaltato su un fianco.

I soccorsi

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo al sicuro la giovane. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Illeso l’uomo che era alla guida dell’altra auto.

I rilievi

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dlel’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Le indagini sono in corso. A distanza di poche ore, un altro incidente si è verificato in via Malaspina. Anche in questo caso si è trattao di uno scontro tra due auto. Due le persone rimaste ferite.