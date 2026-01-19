Scontro tra due treni in Spagna: 24 morti e 75 feriti. Alcuni vagoni sono precipitati

Il numero delle vittime potrebbe crescere

Scontro tra due treni dell’Alta velocità in Spagna, nel sud dell’Andalusia. Il bilancio è di 24 morti accertati e 75 feriti – alcuni in gravissime condizioni – ma si teme una strage di dimensioni ancora maggiori.

Almeno tre vagoni, infatti, sono precipitati in un terrapieno e il numero di vittime è ‘indefinito’. La tragedia è avvenuta all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, sud dell’Andalusia: un treno Iryo diretto a Madrid, stazione Puerta de Atocha, è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva deragliato a sua volta.

“Tra i due convogli, l’Alvia è quello che ha avuto la peggio” nel deragliamento di Adamuz (Cordoba), dove un treno ad alta velocità Iryo e un convoglio di Renfe sono deragliati sulla linea Madrid-Andalusia”. È quanto ha spiegato in conferenza stampa il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, spiegando che i primi due vagoni dell’Alvia, con 63 passeggeri complessivi a bordo, “sono precipitati in un terrapieno” di circa cinque metri.

