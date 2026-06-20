Ferito un 18enne, caccia all'automobilista fuggito

LUCCA – Un ragazzo di 17 anni è morto e un giovane di 18 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in Versilia.

L’incidente nella notte

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile. Dopo l’impatto, il conducente dell’auto si sarebbe allontanato senza fermarsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Lido di Camaiore. Per il ragazzo di 17 anni non c’è stato nulla da fare. Il 18enne ferito è stato invece trasportato all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare l’automobilista che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.