Scooter e inciviltà in piazza Europa, controlli serrati

I carabinieri e la polizia di Catania, per un totale di nove pattuglie, hanno presidiato la popolare zona della città.

1' DI LETTURA

CATANIA – I carabinieri del comando provinciale di Catania, con la collaborazione della polizia municipale, hanno eseguito ieri sera un servizio straordinario di contrasto all’illegalità diffusa. Militari e agenti hanno operato, nella tarda serata di mercoledì, nella zona di piazza Europa, uno dei centri nevralgici della movida catanese.

In totale sono state impiegate nove pattuglie: gli interventi delle forze dell’ordine hanno avuto per oggetto il rispetto delle norme del codice della strada e, in particolare, le condotte pericolose degli scooter, a tutela dei residenti della zona e dei cittadini normalmente in transito.