Scoppia incendio all’interno di un dormitorio: 11 persone ferite

Evacuate le persone che vivevano ai piani superiore

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio, al pianto terra di una palazzina di via Varesina a Milano. Le fiamme, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate all’interno di un locale accanto a un dormitorio abusivo.

In 11 sono rimasti lievemente feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. I vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno evacuato altre sedici persone che si trovavano ai piani superiori.

Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito intorno alle 14 da un laboratorio sartoriale che si trova al piano terra della palazzina al civico 211 di via Varesina. Le 11 persone ferite sono state trasportate in ospedale tutte in codice verde.

I feriti, probabilmente, si trovavano all’interno del locale poco distante dalla sartoria che veniva usato come dormitorio.