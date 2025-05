Scossa di terremoto nel Mar Egeo avvertita anche in Sicilia

La magnitudo rilevata è stata di 5.9

PALERMO – È stato avvertito anche sulle coste dell’Italia sudorientale il terremoto di magnitudo 5.9 avvenuto stanotte nel Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola di Creta. Lo riportano diversi testimoni. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia, ma anche dalla Calabria. La scossa è stata registrata all’1:51 ora locale (00:51 in Italia).

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 84 km di profondità ed epicentro davanti l’isola di Caso. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.